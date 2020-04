(d.l.) Qualche minuto di attesa ai tornelli dell'ingresso della portineria nord per la misurazione della temperatura e la consegna delle mascherine quotidiane. Poi gli operai si incamminano verso i reparti per il loro turno di lavoro: dalle 5.30 alle 11.30. Ieri all'Electrolux di Porcia è iniziata la seconda settimana dell'era post-emergenza Covid-19. In fabbrica metà del personale che opera con l'orario ridotto a sei ore. Il rispetto del distanziamento sociale e le altre misure di sicurezza sanitaria (pulizia dei locali e sanificazioni) sono rigorosamente rispettate. I lavoratori dovranno invece attendere qualche tempo per poter sottoporsi in modo volontario ai tamponi molecolari e al test sierologico previsti dall'innovativo accordo che ha fatto da apripista a livello nazionale alla Fase 2. L'azienda non ha ancora dato precise disposizioni su questo aspetto. Electrolux prenderà parte a un progetto di ricerca, coordinato da Paolo Gasparini, direttore della Genetica medica all'Irccs Burlo Garofolo di Trieste, volto a stabilire l'accuratezza diagnostica dei test rapidi in relazione ai tamponi molecolari che coinvolgerà anche i medici aziendali - e che prevede la somministrazione dei test rapidi sul sangue per la ricerca degli anticorpi del Covid-19. Ciò consentirà ai lavoratori di avere notizie sulla propria salute. Azienda e Burlo dovranno valutare e reperire non è ancora facilissimo i test più adeguati e ritenuti affidabili. Solo dopo il progetto medico-scientifico coinvolgerà direttamente i lavoratori Electrolux. Inoltre, l'intesa sindacale prevede anche sempre su base volontaria l'utilizzo di una App per smartphone che consenta di calcolare l'indice di rischio al contagio dei dipendenti sulla base dei loro spostamenti sia all'interno che all'esterno della fabbrica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA