PORDENONE Nuovo incontro ieri mattina alla Electrolux di Porcia tra la direzione di stabilimento e le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici. All'ordine del giorno della riunione il calendario produttivo e il nuovo ricorso al contratto di solidarietà (in essere nella multinazionale dal 2015 e utilizzato a tranches per fare fronte ai periodi di minore produzione) da utilizzare in contemporanea alla riduzione d'orario a sei ore giornaliere. Azienda e Fim, Fiom e Uilm (oltre alle Rsu di fabbrica ieri erano presenti anche i segretari provinciali delle tre categoria, rispettivamente Gianni Piccinin, Maurizio Marcon e Roberto Zaami) hanno sottoscritto un accordo per la riduzione dell'orario a sei ore con l'utilizzo del contratto di solidarietà. Di fatto la solidarietà copre economicamente le due ore non lavorate in modo che il salario non subisca una drastica riduzione. L'orario ridotto scatterà il prossimo 2 marzo e proseguirà fino alla metà di maggio. Resta ancora aperto invece il nodo dell'assetto orario (sui quali ieri non si è ufficialmente discusso) degli straordinari per il periodo dell'anno in cui la produzione aumenta, solitamente negli ultimi quattro mesi dell'anno. A questa questione è legato anche il calendario ferie, in particolare a come gestire il mese di luglio e agosto e in particolare la settimana di ferragosto. Il vero scoglio è però rappresentato da quella che quest'anno è stata una novità: l'azienda ha chiesto l'abolizione degli straordinari il sabato mattina e l'aggiunta di un'ora al normale turno infrasettimanale: un'opzione meno costosa per l'impresa. In un primo tempo la proposta comprendeva mezz'ora aggiunta ad entrambe i turni, quello mattutino e quello pomeridiano. Poi l'impresa avrebbe concentrato la proposta della nona ora da aggiungere al turno del pomeriggio che - in quel caso - terminerebbe alle 22,30. Il sindacato ha avanzato una controproposta in cui si ribadisce la disponibilità a svolgere lo straordinario nei periodi previsti ma a riconsiderare il sabato mattina. Inoltre, il sindacato ha messo sul tavolo anche l'ipotesi di assunzioni a termine per fare fronte ai periodi di picco produttivo. Musica che però stona alle orecchie dell'azienda. Ora c'è attesa per un prossimo incontro.

