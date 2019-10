CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ÊLA RIVOLUZIONEPORDENONE Più zone a traffico limitato e meno permessi per accedervi. E' questa la politica che l'amministrazione comunale intendere adottare in un'ottica di rendere ancora più vivibile la città. Ztl, ma anche zone a 30 chilometri orari, così da spingere sempre più i cittadini a muoversi a piedi o in bicicletta. Le linee guida, peraltro già inserite nel piano di dettaglio del Piano urbano della mobilità sostenibile, tengono anche conto, nel medio - lungo periodo, di realizzare a Pordenone sia nuove rotatorie che doppi...