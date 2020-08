UNIVERSITÀ

PORDENONE Già da anni la politica di tassazione universitaria aveva portato l'Ateneo triestino ad essere uno dei meno costosi del Triveneto. Le misure vengono ora incrementate per contrastare gli effetti negativi del Covid sulle finanze degli studenti e delle loro famiglie. Il risultato è che nessuno pagherà più tasse dello scorso anno e tanti studenti potranno pagare di meno: si stima che siano più di 6.500 gli aventi diritto all'abolizione o alla riduzione delle tasse grazie ad un impegno straordinario dei fondi di ateneo a favore del diritto allo studio per più di 750.000 euro. L'ampliamento della No Tax area permetterà a chi ha un Isee 2020 per l'università inferiore a 25.000 euro di non pagare le tasse. Inoltre, tutti i nuovi immatricolati pagheranno la prima rata in misura ridotta rispetto al passato: da 590 a 250 euro.

Un esempio: chi ha un Isee tra 25.000 e 30.000 euro pagherà meno della metà e cioè una tassa progressiva da 272 a 527 euro contro un massimo di legge di 588 e 1071 euro.

Per gli studenti meritevoli l'Ateneo triestino ha confermato un impegno pari a 700.000 euro per attuare un ulteriore sconto delle tasse di 450, 300 o 150 euro per quelli che sono rispettivamente nel miglior 7%, 14% e 20% tra gli studenti di ciascun corso di studio. Le matricole più brillanti, coloro che hanno preso 100 o 99, 98 o 97, 96 o 95 alla maturità, avranno una riduzione rispettivamente di 450, 300 o 150 euro.

Gli studenti potranno presentare l'Isee fino a tutto l'anno in corso con possibilità di utilizzare l'Isee corrente. Inoltre l'Ateneo ha predisposto ulteriori misure: agevolazioni nella fruizione della didattica a distanza (abolizione dei contributi previsti per studenti lavoratori); estensione del WiFi gratuito su tutto il territorio del Comune di Trieste; acquisizione di ulteriori fondi (ad oggi 350.000 euro) per ridurre e abbattere la tassazione dell'anno accademico 2019-2020 a fronte della presentazione dell'Isee corrente.

«Si tratta di una grande scommessa ed investimento sul futuro - commenta così il rettore, Roberto Di Lenarda - l'istruzione è l'unico ascensore sociale e tutti devono potervi accedere. Questa straordinaria operazione di riduzione delle tasse ci ha reso l'ateneo triveneto con le imposte più basse, soprattutto per i redditi fino a 50.000 di Isee».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA