EFFETTO COLLATERALEPORDENONE Farmacie intasate, code e qualche protesta per i lunghi tempi d'attesa. È l'effetto secondario dell'entrata in vigore del green pass obbligatorio, combinato però anche con le partenze per le vacanze. In tanti, ieri, si sono presentati dal proprio farmacista di fiducia per ottenere all'ultimo minuto un favore, gratis o meno: il tampone rapido per andare al bar anche senza vaccino oppure la stampa del green pass....