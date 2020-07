COSTRUZIONI

PORDENONE Ristrutturazioni energetiche delle abitazioni con il 110 per cento di sgravio: parte la corsa anche degli istituti di credito. Le agevolazioni fiscali fino al 110% sul costo degli interventi, previste all'interno del Decreto, permetteranno a privati e condomìni di scegliere se beneficiare immediatamente dello sconto in fattura in alternativa alla detrazione, e all'azienda che cura i lavori di cedere il credito d'imposta. «Crédit Agricole-FriulAdria sta mettendo a punto un pacchetto di misure in grado di offrire la liquidità necessaria per sostenere il periodo di esecuzione dei lavori». Il Gruppo conferma la sua vocazione green offrendo la possibilità di acquisire i crediti di imposta previsti dal decreto Rilancio. L'iniziativa si aggiunge alle misure che il Gruppo ha messo in campo nei mesi scorsi grazie a un plafond da 10 miliardi di euro per famiglie e imprese. «Crédit Agricole - aggiunge la nota - conferma la vicinanza concreta alla propria clientela e si rende disponibile a sostenere gli interventi di riqualificazione, efficientamento energetico e adeguamento sismico degli immobili, previsti dal decreto. Tra le varie misure, il Decreto prevede agevolazioni fiscali fino al 110% sul costo degli interventi, dando la possibilità ai privati e ai condomìni di scegliere se beneficiare immediatamente dello sconto in fattura in alternativa alla detrazione, e all'azienda che cura i lavori di cedere il credito d'imposta».

In attesa delle disposizioni attuative dell'Agenzia delle Entrate - dovrebbero arrivare entro agosto - Crédit Agricole sta mettendo a punto un pacchetto di misure che prevede finanziamenti ad hoc e servizi dedicati ad aziende, condomìni e privati, in grado di offrire la liquidità necessaria a sostenere il periodo di esecuzione dei lavori. In questo modo la banca contribuisce al rilancio economico del Paese e al miglioramento del patrimonio edilizio, anche in una logica «green». L'iniziativa si aggiunge a quelle messe in campo nei mesi scorsi dal Gruppo per imprese e famiglie, con uno stanziamento di 10 miliardi di euro dedicati a finanziamenti, moratorie su mutui e leasing, e messa a disposizione di liquidità.

