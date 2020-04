L'INDUSTRIA

PORDENONE Prove di ripartenza questa settimana e poi via alla riapertura da lunedì prossimo. Ai nastri della Fase 2 in questi giorni c'è soprattutto il comparto dell'edilizia: all'inizio della prossima settimana riaprirà anche il maxi-cantiere del nuovo ospedale. Ma pure buona parte della meccanica con la filiera dell'automotive sta scaldando i motori in funzione del 4 maggio. Data entro la quale i produttori auspicano di riaprire anche le fabbriche nel polo del mobile: mentre alcune importati aziende di componenti in legno (come Friul Intagli, Saca, Licar erano ripartite una decina di giorni fa, seppure a regime ridotto) i mobilifici del distretto del Livenza attendono il via libera, in quanto fortemente legati all'export. Ancora battenti chiusi in buona parte delle coltellerie del maniaghese: in assenza dei cosiddetti codici Ateco i coltellinai (specie le produzioni rivolte al settore sportivo) hanno dovuto tenere le macchine spente. Ora si spera nell'opzione export.

CANTIERI AL VIA

Già ieri nei cantieri di alcune grandi opere pubbliche (per esempio la terza corsia dell'A4) erano tornati gli operai. Da questa mattina qualche addetto tornerà anche nel cantiere del nuovo ospedale e della Cittadella della salute in via Montereale. Ci sono alcune cose da preparare in vista del riavvio del 4 maggio.

«È chiaro precisano dalla direzione lavori del grande cantiere dell'impresa Cmb di Carpi che sarà una ripartenza scaglionata. Arriveranno le prime squadre di operai e poi, piano piano, i sub-appaltatori. Per fortuna il cantiere è molto vasto e questo ci consentirà di gestire il lavoro secondo le regole del distanziamento sociale e tutte le altre precauzioni previste dai protocolli di sicurezza».

Un riavvio dopo quasi cinquanta giorni di blocco. Periodo che la committenza, Asfo e Regione, riconoscerà all'impresa in quanto lo stop è stato causato da una situazione di forza maggiore. Ci sarà dunque uno slittamento sui tempi previsti per la fine lavori e dunque un allungamento a fine dicembre 2021. Ma è probabile che la nuova organizzazione del cantiere possa richiedere tempi più lunghi proprio per una minor presenza di personale per motivi legati alla sicurezza sanitaria - che dovranno essere discussi e valutati tra impresa e committente.

Ripartirà lunedì anche un altro importante cantiere in città: quello della bretella sud di Borgomeduna, sempre gestito dalla Cmb. Molti i cantieri anche più piccoli dove si tornerà a lavorare: «Come categoria eravamo pronti a riprendere sottolinea il presidente Ance, Elvis Santin già un paio di settimane fa. Nel periodo di stop è stata fatta anche molta formazione e informazione sulle misure di sicurezza».

FILIERA DELL'AUTO

Se il comparto dell'elettrodomestico trainato da Electrolux è operativo da qualche giorno, quello della meccanica legato alla subfornitura e ai componenti dell'automotive non ha ancora riacceso i motori a pieni giri. Solo metà delle aziende sta lavorando, ma a regime ridotto. Già nei prossimi giorni, anche perché rappresenta un pezzo importante dell'export, il settore potrebbe prendere un po' più di velocità. Tutto pronto, per esempio, alla Brovedani di San Vito, un'eccellenza nel comparto. «Sarà una sfida importante sottolinea Saverio Maisto, direttore del distretto della meccanica Comet visto che l'automotive in Italia a marzo ha fatto registrare -85%. Ma nelle nostre imprese vi è la determinazione a mantenere i clienti in questa importante catena del valore. Vi è anche un'attenzione maniacale alle procedure e ai protocolli per la sicurezza sanitaria. Tutti si stanno organizzando per poter assicurare il massimo possibile di garanzie sanitarie».

Davide Lisetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA