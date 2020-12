LA CORSA DEL MATTONE

PORDENONE Il comparto dell'edilizia, dopo avere riacceso i motori nel post lockdown di primavera ed essere ripartito con slancio, registra un secondo semestre molto positivo. Anche sul territorio provinciale e regionale le cifre che chiudono questo anno complessivamente difficile a causa del Covid sono superiori alle due cifre sostanzialmente su tutte le voci del comparto. E se il 2020 per il mattone si chiude bene, l'anno che arriva si annuncia portatore di un autentico boom trainato dal superbonus del 110 per cento. Il settore guarda ai mesi di febbraio e marzo come quelli della partenza delle ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche. E il problema, in vista di un possibile super-lavoro, potrebbe essere quello della selezione della manodopera qualificata e del reperimento dei materiali. Intanto, l'Ance (Associazione dei costruttori affiliata a Confindustria) si amplia ancora e ricomprende anche la provincia di Gorizia. Nasce così l'Ance Alto Adriatico.

La categoria dei costruttori era la stata la prima - ormai tre anni e mezzo fa - ad ampliare i confini territoriali della rappresentanza. Nel 2017 infatti si creò l'asse tra Pordenone e Trieste e nacque l'Ance Pordenone-Trieste. Una sorta di apri-pista a quello che sarebbe accaduto dopo tra le Confindustrie dei due territori, il pordenonese e il giuliano-isontino con la nascita della grande Confindustria Alto Adriatico. Ora l'Ance Pn-Ts - la ratifica è prevista nell'assemblea di oggi pomeriggio in modalità online chiamata a modificare lo statuto associativo - ricomprenderà anche il territorio goriziano. Cambia lo statuto che aprirà all'ingresso di Gorizia. Direttivo e presidente rimarranno però in carica, visto che la scadenza è prevista per metà del 2021. «Dopo la fusione di tre anni fa - sostiene il presidente Elvis Santin, imprenditore pordenonese che guida l'associazione - abbiamo rodato la macchina. Sono nate molte collaborazioni, è stato fatto un grande lavoro di unità e di collaborazione con le istituzioni e i territori. Se ora i grandi Comuni della regione ci chiamano preventivamente per discutere i futuri piani regolatori significa che c'è un forte riconoscimento. E questo sui territori è molto importante, poiché le imprese che conoscono il territorio possono davvero dare un grande contributo alle istituzioni».

Nel secondo semestre 2020 l'edilizia del territorio (in particolare quello pordenonese che mostra dati più vicini e omogenei alle province venete con le performance migliori) evidenzia numeri da piena ripresa. Non solo sul fronte delle commesse e del numero dei cantieri ma anche su quello dell'occupazione. «La situazione è positiva - conferma Santin - Se il comparto pubblico, pur in movimento mostra qualche incertezza, il settore privato è quello più effervescente e dinamico». Ed è dal settore privato che nel 2021 si attende un autentico boom legato al superbonus del 110 per cento. «Le imprese - assicura il presidente - sono pronte già da settembre. Oltre la metà ha già in portafoglio lavori che coprono quasi l'intero 2021». Se problemi ci saranno, saranno legati al reclutamento di personale specializzato e certificato («ma sui giovani che si avvicinano al settore stimo facendo grandi passi avanti») e sui materiali che, se nei primi mesi dell'anno ci sarà una grande partenza, rischiano pure di scarseggiare. Tutto è pronto, insomma, per la grande sfida. A livello normativo manca solo, l'auspicata da tutta la filiera edile, proroga del superbonus fino al 2023.

