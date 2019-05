Edifici abitabili in stato di abbandono la Regione ora cambia il regolamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RECUPEROPORDENONE E' stato modificato il regolamento attuativo della legge regionale per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono, introducendo un possibile ampliamento dei tempi per l'erogazione dei contributi, attraverso la concessione di un'eventuale proroga dei termini a seguito della presentazione da parte del beneficiario di motivate ragioni a giustificazione del ritardo dell'ultimazione dei lavori. Lo ha deciso la giunta del Friuli Venezia Giulia su proposta...