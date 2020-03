LA DECISIONE

PORDENONE Anche l'ecopiazzola di Pordenone chiude i battenti. Nel periodo più difficile per l'emergenza sanitaria da coronavirus, il centro di raccolta limita gli accessi. Lo ha deciso la giunta comunale, mettendo dei paletti precisi: «Nonostante gli inviti a rimanere a casa - sottolinea l'assessore Boltin - in questo periodo stiamo registrando continui accessi al centro di raccolta. Chi rimane a casa, molto spesso si mette a fare pulizia tra garage, cantine e soffitte. A quel punto, approfittando della situazione, si va all'ecopiazzola per liberarsi di ciò che non può più essere utilizzato». A questo punto, anche per salvaguardare la salute di chi opera nel centro di raccolta di Pordenone, «abbiamo deciso - sintetizza Boltin - di aprire quello spazio soltanto su appuntamento, preferibilmente il sabato mattina, e per necessità non procrastinabili». Intanto l'assessore all'Ambiente ha predisposto le linee guida per come dovrà essere impostata la nuova campagna informativa per il sistema di raccolta quindicinale dei rifiuti. «Dal momento che molto speso gli errati conferimenti vengono fatti da cittadini stranieri, magari da poco arrivati in Italia, che non capiscono l'italiano e che non sono abituati al nostro sistema di differenziazione, gli opuscoli informativi - avverte Boltin - saranno scritti anche in inglese. Pochi concetti, schematici e in doppia lingua. Così da essere comprensibili a tutti. Quanto prima, lanceremo la nuova campagna di informazione». L'occasione è anche per fare il punto sulla situazione che riguarda i conferimenti dei rifiuti in città: «E' generalmente buona chiarisce l'assessore ma ci sono ancora alcune zone critiche, dove purtroppo l'attività di sensibilizzazione, e se necessario di repressione, dovrà essere potenziata».

Alberto Comisso

