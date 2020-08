ECOINCENTIVI

PORDENONE Sono disponibili i nuovi ecoincentivi previsti dal Decreto Rilancio del governo per l'acquisto di un'auto nuova. Questo nuovo strumento prevede diverse possibilità di acquisto: con o senza rottamazione, e un'ampia scelta tra vetture ibride, elettriche, Diesel o benzina di ultima generazione. Per districarsi nella complessa giungla amministrativa dei nuovi ecoincentivi, Gruppo Autotorino il primo dealer del settore automotive in Italia di cui fanno parte le filiali Autostar lancia la nuova piattaforma online ecoincentivi.autotorino.it Grazie al contributo di Governo, Case costruttrici e Gruppo Autotorino, sono disponibili importanti vantaggi con cui rinnovare in modo efficiente e sostenibile la propria mobilità e contribuire anche a quella del Paese, perché la messa in strada di nuove autovetture più green favorisce anche il miglioramento del parco circolante (oggi composto da oltre 13 milioni di vetture precedenti alle norme Euro4) e rappresenta un importante contributo alla lotta contro l'inquinamento.

La piattaforma, ideata da Autotorino e Autostar, permette di avere a disposizione un Help desk' interamente dedicato alla parte consulenziale, attraverso il quale il consumatore può trovare approfondite informazioni per comprendere a fondo lo strumento dell'ecobonus e come usufruirne al meglio. Si avranno risposte a molteplici domande tramite un'innovativa chat che sfrutta l'intelligenza artificiale; inoltre, un assistente virtuale risponde ai dubbi degli utilizzatori.

In più la piattaforma mette a disposizione una panoramica delle oltre 200 versioni di vetture ordinabili presso la rete delle filiali Autotorino e Autostar usufruendo degli ecoincentivi, tutte ad alta efficienza d'emissioni per un minor impatto ambientale. Una Ricerca Auto' in cui il consumatore può avere indicazione di tutti i modelli oggetto di ecobonus, filtrandoli secondo vari parametri (marca, modello, alimentazione, importo ecobonus e altro).

© RIPRODUZIONE RISERVATA