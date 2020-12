ECOGRAFI

PORDENONE Cinque ecografi portatili di ultimissima generazione sono stati donati da Friulovest Banca e dalla Mutua Credima all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale per aumentare gli interventi di contrasto alla diffusione del Coronavirus. Dal Canada, sede della ditta produttrice, il materiale è arrivato in questi giorni. A beneficiare della strumentazione saranno le cinque Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) operative nel territorio della provincia di Pordenone. Una struttura territoriale fondamentale vista la saturazione degli ospedali, sia per quanto riguarda i reparti Covid, sia per la Terapia Intensiva. Al contrario, grazie a questi ecografi, i medici possono monitorare con rara precisione, direttamente nel loro domicilio, le condizioni dei pazienti, evitando ricoveri impropri e soprattutto intercettando la famigerata polmonite bilaterale prima che porti alle ben note complicanze.

Questa donazione è veramente indicativa della capacità del territorio di fare squadra. Da quando ho informato il presidente di Credima, Siro Carniello, di questa nostra necessità impellente, a quanto il Cda della Banca ha approvato la spesa, non sono passate nemmeno 12 ore - ha spiegato il direttore del Dipartimento di assistenza primaria di Asfo Antonio Gabrielli -: la mattina chiedevo una mano, attorno alle 21 ricevevo la chiamata con il via libera. Voglio ringraziare Friulovest, i suoi amministratori, i dirigenti e anche gli oltre 8 mila soci per la generosità dimostrata. I dispositivi sono già pienamente operativi, dal momento che i 40 medici delle Usca hanno potuto frequentare un corso di aggiornamento che li ha istruiti sulle varie opzioni che le ecografie garantiscono.

Non c'è alcun problema per i pazienti - ha spiegato Cecilia Boccato, dottoressa in servizio alle Usca -: l'ecografo viene soltanto appoggiato e ci permette di osservare con rara precisione l'evolversi della malattia. Al momento sono poco sopra i 200 i pazienti che seguiamo con le Usca in tutta la provincia: circa il 30% viene visitato quotidianamente, mentre per gli altri ci sono costanti contatti telefonici.

Siamo una banca di comunità e rispondiamo alle esigenze della nostra gente - il commento del presidente di Friulovest Banca Lino Mian, affiancato nella consegna dei dispositivi dal neo direttore generale Giuseppe Sartori -: questa dotazione di avanguardia consentirà ai medici delle Usca di fare una diagnosi accurata e contribuire a salvare delle vite umane.

