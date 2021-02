ECOBONUS

PORDENONE «Il Superbonus 110% si sta confermando una vera misura di rilancio, foriera di una spinta notevole per il mondo dell'edilizia e la sua occupazione anche nel Pordenonese, dove rivela un ottimo potenziale espansivo per il lavoro. Di recente l'Osservatorio congiunturale di Ance sull'industria delle costruzioni ha stimato ricadute economiche complessive pari a 21 miliardi, mentre l'incremento occupazionale è individuato in termini di 64 mila nuovi posti di lavoro nel settore, ben 100 mila se consideriamo anche quelli ad esso collegati». Il deputato M5s Luca Sut commenta così l'effetto che la misura sulle ristrutturazione sta avendo sul territorio. «Fiducia - prosegue - confermata dai numeri, visto che da dicembre a oggi è stato boom di nuovi cantieri, da 537 a 2.960, mentre gli interventi ammessi in detrazione sono aumentati del 376%. Anche in Friuli Venezia Giulia i dati sono incoraggianti, vista la variazione positiva 2019-2020 delle attività di costruzioni nate e cessate, pari a più 79 attività. Mi sembra quindi evidente il trovarci di fronte all'inizio di un percorso di ripresa già apprezzabile. Nella nostra regione, non dimentichiamo che oltre il 30% degli immobili ha più di 40 anni e necessità spesso di lavori di ammodernamento, energetico e antisismico. Il nostro lavoro però non si ferma qui, perché continuiamo a mantenere vivo il contatto con le associazioni interessate e i cittadini». Dal primo febbraio a Pordenone è attivo lo sportello civico d' informazione sul 110%, promosso dal MoVimento 5 Stelle grazie alla collaborazione degli attivisti. «Una misura rivoluzionaria che andrà prorogata», conclude Sut, capogruppo della Commissione Attività produttive della Camera.

