Ecco tutti i divieti al traffico

In occasione della tradizionale Sagra della Madonna delle Grazie in calendario per sabato 7 e domenica 8 settembre, il Comando di Polizia Locale ha disposto alcune limitazioni e divieti alla circolazione nella zona dalla manifestazione. Per consentire l'installazione delle tradizionali bancarelle e attrezzature degli ambulanti, dalle ore 12 di sabato 7 settembre alle 24 di domenica 8 settembre in via Dogana nel tratto compreso tra viale Treviso e via Murri saranno istituiti istituito il divieto di sosta, su entrambi i lati, ed il divieto di...