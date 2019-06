Ecco tutti gli esclusi e le cifre andate in fumo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ecco la lista dei tagli. Asd Atletica Aviano per Piancavallo Run (4000 nel 2018), Asd Atletica Brugnera (11000), Accademia musicale Naonis (3.500), Asd Comunale Fontanafredda per Torneo nazionale città di Fontanafredda (3.000), Asd Karate Advanced per Fight Gala Rock (3.000), Ass ciclistica Valvasone (4.000), Ass Comunità San Valentino per Bimbi e Natura (3.000), Corale Polifonica di Montereale Valcellina (6.000), Ass Culturale Felice Arte per Valvasone (5.000), Cinemazero per Voci dell'Inchiesta (8.000), Ass. Tomat di Spilimbergo per...