LA VIGILANZA

PORDENONE La circolare del Viminale, firmata dal capo di gabinetto Bruno Frattasi, è arrivata anche a Pordenone. È il documento che contiene le linee guida nazionali per garantire quanto più possibile il rispetto delle norme relative alla zona rossa (festivi e pre-festivi) e alla zona arancione che sarà in vigore nei feriali. In provincia di Pordenone il piano si concretizzerà in modo semplice: saranno potenziati - di molto - i controlli lungo le strade principali e in corrispondenza degli snodi del trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

GLI OBIETTIVI

La circolare del ministero dell'Interno parla della necessità innanzitutto di evitare gli assembramenti. I controlli quindi saranno presenti nei luoghi nei quali si può venire a creare l'affollamento, anche se non saranno molti dal momento che gli spostamenti risulteranno fortemente limitati. Un occhio di riguardo, ad esempio, sarà dato a stazioni e autostazioni, dove il distanziamento dovrà essere massimo. Sempre nelle stazioni, poi, torneranno anche i controlli relativi agli spostamenti stessi, con particolare attenzione a quelli tra regioni, vietati per tutto il periodo natalizio ad eccezione di quelli motivati da necessità, salute o lavoro. I controlli saranno rafforzati anche su strada, con l'obiettivo di verificare le ragioni alla base degli spostamenti dei cittadini nei giorni di zona rossa e in quelli di zona arancione. Servirà l'autocertificazione (in zona rossa) per uscire di casa. Si può andare a trovare un amico o un parente in tutta la regione, a patto che si tratti di un unico spostamento giornaliero verso una singola abitazione. E lo stesso spostamento non potrà riguardare più di due persone nello stesso momento. Via libera alle messe, durante le quali si dovranno rispettare le norme relative alle protezioni individuali e al distanziamento. Le multe vanno da 400 a mille euro. La sanzione è ridotta se pagata in cinque giorni.

CHIUSURE, LA REPLICA

Intanto il titolare dell'osteria Ai Compari di via Battisti, il locale chiuso per cinque giorni dalla Questura venerdì sera, ha voluto fornire la sua versione dei fatti, «anche per i miei colleghi che magari non conoscono I Compari e che potrebbero pensare che si faccia i furbi allestendo aree o stanze da carbonari, massoni o cospiratori». Il riferimento corre al bancone segnalato dalla Questura che si trovava in una corte interna del locale e sul quale erano appoggiati bicchieri e bottiglie. «In questa corte privata (per dare un'idea equivale al giardino di una casa, recintata o no, suolo inviolabile da qualsiasi estraneo non autorizzato) si trova il famoso bancone. Dirò di più: ci sono anche tavolini e sedie ad uso degli inquilini, soprattutto nelle afose serate estive. Non c'è alcuna zona segreta per bere, si tratta di affermazioni false». E ancora: «Le istituzioni locali, giustamente, si fanno un gran vanto di aver raggiunto notevoli risultati nella raccolta differenziata. Ma, questa volta sì, con sincero e consapevole senso civico, se I Compari mettono a disposizione un contenitore per i rifiuti, questo diventa prova di consumo di bevande nelle adiacenze del locale». Infine un messaggio: «Vorrei suggerire a quei cittadini coscienziosi, morigerati, ligi al senso civico del quale sono integerrimi paladini che, prima delle ore 20 di venerdì scorso, avrebbero solertemente avvisato le forze dell'ordine del fatto che l'osteria ancora serviva bevande, vorrei suggerire loro, dicevo, che si informino meglio sulla possibilità per i pubblici esercizi della vendita per asporto sino alle ore 22».

