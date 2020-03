L'ECONOMIA

PORDENONE Sarà posticipata al 30 settembre la scadenza per il pagamento della prima rata dell'Irap da parte delle imprese del Friuli Venezia Giulia. Intanto sono altre le grandi aziende della provincia che prendono provvedimenti per la tutela della salute degli addetti sulla scorta di quanto già adottato dalla Electrolux di Porcia e dal Professional di Vallenoncello. Anche alla Nidec in Comina, il colosso giapponese che produce motori per elettrodomestici, viene effettuato il test della febbre ai lavoratori prima di ogni turno. Non è escluso - ma fino a ieri non c'era la conferma - che l'iniziativa venga adottata anche alla Friulintagli di Prata. L'Irap inizialmente fissata per il 30 giugno, in modo da garantire liquidità alle imprese per proseguire l'attività nonostante le difficoltà create dalla diffusione del Coronavirus. A prevederlo è il provvedimento della Giunta regionale del Fvg inserito nel maxiemendamento alla legge SviluppoImpresa (ddl 80/2020), che ha iniziato oggi l'iter di approvazione da parte del Consiglio regionale. Tramite l'emendamento, che si aggiunge al pacchetto di iniziative concordate con il sistema bancario del Friuli Venezia Giulia, la Regione intende venire incontro alle esigenze degli operatori economici aiutandoli a superare l'attuale momento d'incertezza, intervenendo su un'imposta che viene calcolata sul valore della produzione e posticipandola di tre mesi, al fine di dare una boccata d'ossigeno alle aziende. La Regione fa sapere che continuerà, inoltre, il dialogo avviato con il Governo per ottenere l'estensione anche alle zone gialle, tra cui il Friuli Venezia Giulia, delle misure attualmente previste per quelle rosse, a partire della sospensione dei mutui. Lo stesso documento comprende anche un provvedimento a sostegno delle realtà che organizzano eventi strutturali, alcuni dei quali quest'anno sono stati annullati in seguito alle misure di contenimento del virus. I provvedimenti in oggetto si sommano all'inserimento in norma di 25 milioni di euro di finanziamenti agevolati a valere sulle sezioni anticrisi per imprese in difficoltà a causa dall'emergenza Coronavirus in deroga al principio del de minimis'.

IL LEGNO ARREDO

Intanto il cluster del legno-arredo del Fvg (il polo mobiliero di Pordenone e il distretto della sedia di Manzano) lancia una serie di richieste (l'appello è alla Regione, affinché giri le richieste a governo nazionale ed Europa) proposte per fronteggiare la situazione data dall'emergenza sanitaria. «È necessario dimostrare la compattezza di un settore che vuole andare avanti». Innalzare la soglia del de minimis dai 200.000 ai 500.000 euro sui tre anni. E' una partita importante spiega il presidente del Cluster Franco di Fonzo - perché può incidere non solo sul breve, ma anche sul medio termine, essendoci bandi in uscita su tematiche che riguardano la promozione, l'innovazione, lo sviluppo internazionale dei quale potrebbe beneficiare immediatamente l'intero sistema. Oltre a quanto chiesto dalle categorie, è bene utilizzare strumenti che già esistono, riducendo così i tempi della burocrazia e ampliando l'attività e l'incisività in termini di volume contributivo. Si chiede pertanto alla Regione di prevedere una forma di credito d'imposta a valere su normativa già esistente includendo una serie di azioni che per il settore sono strategiche, fiere e eventi internazionali in primis».



