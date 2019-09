CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

È uscito di strada senza coinvolgere altri mezzi. Ed è stata una fortuna, perchè l'automobilista soccorso ieri mattina all'incrocio tra le vie Ungaresca e Planton non era in regola con l'assicurazione. L'incidente è successo alle 8.15, quando V.R., 58 anni, ha perso il controllo della sua Fiat Panda andando a sbattere contro un muro di recinzione e abbattendo poi un palo della pubblica illuminazione. Sul posto sono arrivati in ambulanza i soccorritori del 118 e i Vigili del fuoco di Pordenone. I pompieri hanno collaborato con il personale...