E sulle mancate risposte in Consiglio un esposto dei Cinque stelle in Procura

IN PROCURA

PORDENONE Le interrogazioni relative alle perizie sugli alberi restano senza risposta e il Movimento 5 Stelle presenta un esposto alla Procura. L'iniziativa è del consigliere comunale del movimento grillino Samuele Stefanoni. «Il nostro patrimonio arboreo - spiega il capogruppo dei Cinque stele, già cndidato sindaco nel 2016 - è una delle cose più preziose che abbiamo, e va tutelato, rispettato e valorizzato. Naturalmente ciò non può e non deve entrare in contrasto con la tutela dell'incolumità del cittadino: se l'albero è malato, il suo cedimento può rappresentare un rischio per la salute dei cittadini. Ma chi decide se un albero è malato? Le perizie tecniche servono proprio a certificare lo stato di salute degli alberi e sono condizione necessaria a decretare il loro abbattimento.

LA RICHIESTA

Di qui la richiesta di poter conoscere gli esiti delle perizie. «Abbiamo chiesto il 30 luglio scorso, tramite una interrogazione scritta, copia di tutti gli abbattimenti arborei effettuati dall'attuale amministrazione comunale da giugno 2016, data del suo insediamento a oggi», ricorda Stefanoni. E spiega che sulla stampa il sindaco Alessandro Ciriani «ha addirittura minacciato azioni legali contro chi parla senza conoscere il reale stato delle cose. E, ancora, ribadito che l'unica cosa che conta è la perizia di tecnici e agronomi esperti. Proprio la mancata risposta alle richieste è oggetto di un esposto presentato ieri in Procura: «Dopo quasi sei mesi e diversi solleciti, la risposta alla nostra interrogazione non è ancora arrivata, in violazione del Regolamento del Consiglio comunale che prevede un limite di 30 giorni per fornire la risposta all'interrogante. Abbiamo pertanto deciso di rivolgerci alla magistratura, nella speranza di poter finalmente conoscere, nonostante i proclami a mezzo stampa del sindaco, il reale stato delle cose».

LE RISPOSTE AL PD

Ma a chiedere numeri e perizie relativamente agli abbattimenti era stato anche il Partito democratico. Fra i casi sui quali Nicola Conficoni aveva chiesto chiarezza c'erano gli abbattimenti di piante effettuati in via Pola, in via Interna, in via Francesco Baracca a Torre e vicino alla parrocchia del Cristo Re. In questo caso, la richiesta di accesso agli atti ha ottenuto risposta e al consigliere sono stati fornite le relazioni con i risultati delle indagini tecniche effettuate su una serie di piante, con le relative indicazioni sui possibili pericoli.

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA