È salito a 17 il numero di ragazzi contagiati dopo le ultime serate in discoteca a Lignano prima della chiusura dei locali notturni imposta dal governo a cavallo di Ferragosto. I tamponi, effettuati anche in molti laboratori privati di tutta la regione, hanno fatto emergere cinque nuove positività. Si è trattato sempre di casi asintomatici, che ora iniziano a interessare anche la provincia di Pordenone, dal momento che alcuni contagiati risiedono nei comuni della Destra Tagliamento. Gli altri, invece, in provincia di Udine. Lo screening legato ai contatti stretti avuti dai giovani negli ultimi giorni proseguirà.

A Sequals, invece, il caso è nettamente diverso. Il focolaio, nel comune della Pedemontana pordenonese, si è sviluppato all'interno di una fattoria nella quale stavano trascorrendo la quarantena 27 lavoratori agricoli di nazionalità rumena. Dopo i primi due casi positivi, riscontrati giovedì dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria, ieri sono emersi altri quattro casi, che hanno portato il totale dei positivi legati al focolaio di Sequals a quota sei. Tutti i lavoratori sono rimasti sempre in quarantena e avevano effettuato il tampone per poter rientrare al lavoro. «C'è un buon margine di sicurezza - ha spiegato il sindaco Odorico - che il contagio non si possa essere mosso dalla fattoria stessa». Ora l'Azienda sanitaria proseguirà con l'operazione di tamponi a tappeto all'interno della struttura utilizzata per la quarantena. Il provvedimento di isolamento è stato esteso ancora una volta anche agli altri lavoratori non positivi, senza una data di scadenza. Sarà fondamentale, per poter concedere loro di uscire dal sito, il tampone negativo di controllo che potrebbe arrivare nelle prossime 48 ore.

