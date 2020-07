LA ROTTURA

PORDENONE Fumata nera. L'incontro di ieri pomeriggio in prefettura tra sindacati e direzione dell'Asfo si è risolto in un nulla di fatto. Il prefetto, Maria Rosaria Maiorino, ha tentato una difficile mediazione, ma senza riuscirci. Lo strappo si è consumato e, almeno per adesso, è impensabile che venga ricucito. Anzi i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, usciti più che mai arrabbiati da un confronto durato quattro ore, hanno dichiarato che terranno fede alla promessa fatta e che prevedeva, nel caso in cui non fosse stato raggiunto un accordo soddisfacente, la proclamazione dello sciopero. E così sarà: il 24 luglio gli operatori della sanità pubblica del Friuli Occidentale incroceranno le braccia. Saranno garantiti soltanto i servizi indispensabili alla comunità.

LO SCONTRO

«Dobbiamo coinvolgere più personale possibile si è affrettato a dire Bruno Romano della Uil e portare i cittadini in piazza in segno di protesta nei confronti di un'Azienda sanitaria troppo lontana da quelli che sono i veri problemi». Che il clima fosse teso lo si era percepito da giorni. Lunedì pomeriggio, al termine dell'incontro con l'assessore regionale Riccardo Riccardi, l'idea di arrivare allo sciopero aveva imboccato una strada decisa. La speranza dei sindacati era riposta nel confronto di ieri, davanti al prefetto chiamato a fare da arbitro. Maria Rosaria Maiorino ha tentato, più volte, di chiedere al direttore generale dell'Asfo, Joseph Polimeni, di fare un passo indietro rispetto a posizioni giudicate «incomprensibili ed insufficienti» dai rappresentanti sindacali. Le parti, però, sono rimaste parecchio distanti. Anche se Polimeni, al termine dell'incontro, ai microfoni di Telepordenone ha detto sinteticamente: «Abbiamo portato al tavolo delle proposte concrete, mi sarei aspettato che i sindacati le accettassero».

Dal canto loro, invece, i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil sono rimasti delusi. Il primo a parlare è stato Pier Luigi Benvenuto della Cgil: «Le proposte della direzione dell'Asfo? Se si possono chiamare tali, prevedono la proroga dei contratti a termine di 20 Operatori socio-sanitari e l'assunzione di otto infermieri. Nulla in confronto a quello che avevamo chiesto anche attraverso una lettera. Il prefetto, al quale va il nostro ringraziamento, ha provato sino alla fine a chiedere alla direzione una maggiore flessibilità. Purtroppo il suo tentativo è stato vano. Lo sciopero del 24 luglio rappresenta un segnale importante - sottolinea - anche perché i dipendenti dell'Asfo sono arrabbiati. Ho invitato Polimeni a parlare direttamente con il personale, giusto perché si renda conto dell'aria che si respira».

Daniela Antoniello della Cisl ha parlato di un incontro «mortificante ed inconcludente». Le proposte della direzione «non ci hanno per nulla soddisfatto, anzi siamo ancora più arrabbiati di prima. Non arretriamo di un passo e andiamo dritti allo sciopero del 24: un atto che, mi auguro, faccia riflettere più di qualcuno».

Una soluzione che Bruno Romano avrebbe voluto evitare: «Ma in una situazione del genere - attacca il rappresentante della Uil -, in cui il piano ferie non potrà nemmeno essere garantito se non sottoponendo il personale ad uno stress psicofisico preoccupante, lo sciopero è un atto dovuto. Lo dobbiamo a tutte quelle persone che nell'emergenza Covid-19 hanno lavorato in trincea, senza chiedere nulla se non un minimo di dignità. Quella che, invece, questa Azienda sta togliendo. Al direttore Polimeni le proposte sono state fatte, ma sono state scartate. Ovviamente le conseguenze ricadranno sui cittadini che, lo ripeto, avrebbero tutto il diritto di avere una sanità migliore».

