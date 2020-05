LA SITUAZIONE

PORDENONE Un altro giorno trascorso in Friuli Venezia Giulia senza vittime del Covid-19. In provincia di Pordenone, però, si contano 10 nuovi positivi (sugli undici totali riscontrati in tutta la regione). Due di questi sono operatori della casa di riposo di Spilimbergo. Sono totalmente asintomatici come gli altri otto e sono stati posti in quarantena. Nella struttura saranno testati anche gli ospiti. Il monitoraggio ha permesso (non solo ieri, ma negli ultimi giorni, dal momento che i dieci positivi non appartengono tutti alle rilevazioni delle ultime 24 ore) di rintracciare gli asintomatici. Anche in casa di riposo a Sacile, ad esempio, scatteranno i tamponi anche per gli ospiti, proprio per tracciare eventuali contagi. La quota degli asintomatici - fanno sapere dall'Azienda sanitaria - è comunque attorno all'1 per cento, abbondantemente al di sotto delle attese.

IL BILANCIO

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 430, 6 in meno rispetto alla giornata di lunedì. In terapia intensiva rimane un solo paziente, quelli ricoverati in altri reparti risultano essere 59 (dato in calo), mentre non si registrano nuovi decessi (329 in totale, di cui 66 in provincia di Pordenone). I totalmente guariti invece ammontano a 2.492 (17 più di lunedì), i clinicamente guariti a 55 e le persone in isolamento domiciliare sono 315. Analizzando i dati complessivi, dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.251 (11 più di lunedì): 1.377 a Trieste, 981 a Udine, 683 a Pordenone e 210 a Gorizia.

