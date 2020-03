LA SITUAZIONE

PORDENONE La provincia di Pordenone piange altri due morti a causa del Coronavirus. Ieri pomeriggio, all'ospedale Santa Maria degli Angeli, si è purtroppo registrato il decesso della persone più giovane dall'inizio dell'emergenza: è morto lo spilimberghese Dario Clemente, di 65 anni. La sua era stata una vita complicata e negli ultimi anni soffriva di altre patologie. La seconda vittima, invece, aveva compiuto 101 anni a gennaio, e nonostante avesse già tagliato (e superato di slalcio) il traguardo del secolo di vita, era la prima a cantare con le amiche al piano terra della casa di riposo nella quale viveva da tempo. Poi è arrivato, senza avvisaglie, il nemico che non guarda in faccia alla storia delle persone. Anna Gambarin, cittadina di Zoppola nata nel 1919, si è spenta nella tarda serata di giovedì all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Si tratta della prima vittima tra gli ospiti della casa di riposo Micoli-Toscano di Castions di Zoppola, nonché la nona della provincia di Pordenone dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. «Anna - ha detto il sindaco di Zoppola, Francesca Papais - era una colonna storica della nostra comunità. Era ancora in gamba nonostante l'età, ed è sempre rimasta lucida. Si tratta di un giorno triste per tutti. Ad Anna e alla sua famiglia va l'abbraccio di tutta la comunità. Un grazie speciale a tutti gli operatori che si stanno prodigando con grande coraggio e abnegazione per la cura dei nostri anziani».

IN PROVINCIA

Il Friuli Occidentale conta 24 contagiati in più rispetto al giorno precedente. Sono 98 i pazienti in ospedale e 228 quelli in isolamento domiciliare, per un totale di 326 pazienti positivi al Covid-19. I comuni coinvolti sono diventati 36 su 50. Il Municipio di Chions si ritrova con una giunta paralizzata dal Coronavirus. Ieri, infatti, sono risultati positivi al tampone gli assessori Diego Armellin e Caterino Trevisan. La storia del contagio riporta alla positività di un dipendente del Municipio. Nessuno dei due assessori è in gravi condizioni. A Valvasone Arzene si registravi otto casi complessivi, mentre sono 14 a Cordenons (+1). Cinque i contagiati a Roveredo, 3 in più a Sacile, 4 a Pordenone, 2 a Caneva.

LA TENDENZA REGIONALE

Ieri le vittime del Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono salite a quota 77. Il numero più alto è quello registrato nell'area di Trieste con 44 decessi, seguito da Udine (23), Pordenone (9) e Gorizia (1). Sono 1317 i casi accertati positivi al Coronavirus in regione, con un incremento di 94 unità rispetto a ieri. I guariti in totale sono 65. E qui ci si deve fermare per analizzare il dato più importante di ogni giornata, cioè quello relativo al ritmo del contagio che va a comporre la cosiddetta curva a cui tutti ormai si sono abituati. Tra giovedì e mercoledì lo scarto in positivo (cioè l'aumento dei malati in regione) era stato di 84 unità, mentre tra ieri e giovedì si è registrato un incremento di 93 pazienti positivi. Si tratta di quello che scientificamente viene chiamato plateau, cioè una fase piatta dell'epidemia. Il ritmo del contagio rallenta, la curva si appiattisce e non si impenna più. In poche parole, una buona notizia.

TERAPIA INTENSIVA

Sono 57 (tre in più rispetto alle 24 ore precedenti) le persone che attualmente si trovano in Terapia intensiva, mentre i pazienti ricoverati in altri reparti risultano essere 222. Le persone in isolamento domiciliare sono 748. I 65 guariti a cui fa riferimento la statistica (13 in più rispetto al dato precedente) sono negativi al doppio tampone di controllo.

LA PROTESTA

Ieri il presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Pordenone ieri ha inviato una lettera ufficiale al prefetto Maria Rosaria Maiorino per lamentare la mancanza di dispositivi di protezione. Intanto il consigliere regionale Igor Gabrovec è negativo al tampone di controllo e può considerarsi guarito.

Marco Agrusti

