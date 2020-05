Se si escludono le naturali oscillazioni giornaliere dovute al cumulo dei tamponi nelle aree a rischio, il contagio in Friuli Venezia Giulia si avvicina sempre di più a quota zero. Per la terza volta in sette giorni, infatti, in tutta la regione si contano solo quattro contagiati, tutti asintomatici. In provincia di Pordenone è stato registrato solo un cittadino positivo in 24 ore. A Trieste, invece, sono morte altre due persone malate da tempo di Covid-19. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma

degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 412, 18 in meno rispetto alla giornata di martedì. In terapia intensiva rimane un solo paziente, quelli ricoverati

in altri reparti risultano essere 51, mentre si registrano due nuovi decessi (331 in totale). Analizzando i dati complessivi, dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.255 (quattro più di martedì):

1.378 a Trieste, 981 a Udine, 684 a Pordenone e 212 a Gorizia. I totalmente guariti invece ammontano a 2.512 (20 più di ieri), i clinicamente guariti a 56 e le persone in isolamento domiciliare

sono 304. I deceduti sono 187 a Trieste, 73 a Udine, 66 a

Pordenone e 5 a Gorizia. L'epidemia, quindi, continua a regredire.

