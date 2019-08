Due imprenditori vogliono investire negli spazi del Plaza e dell'ex osteria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITÀPORDENONE Eppur si muove. Nonostante un'estate passata nel silenzio, e soprattutto nonostante l'ennesima chiusura di un locale per fatti legati alle sostanze stupefacenti, in piazza Risorgimento si intravede uno spiraglio di luce. Non illumina già oggi le pareti grige degli edifici pieni di negozi sfitti, per ora il barlume penetra solo dalle finestre del municipio. Ma il movimento c'è, e riguarderebbe due locali storici che in passato animavano una piazza che oggi langue. Si tratta dell'ex osteria Al Verdi e del vecchio Caffè...