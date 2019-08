Due giovani pordenonesi feriti, il questore chiude il Mr. Charlie per 7 giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un provvedimento di sospensione temporanea della licenza, per la durata di sette giorni, è stato notificato ieri dalla Polizia al titolare e al gestore della discoteca Mr. Charlie di Lignano Sabbiadoro. Lo stop temporaneo è stato deciso dalla Questura in seguito a una lite scoppiata per futili motivi la notte del 17 agosto e che era degenerata in una colluttazione in cui erano rimasti coinvolti e feriti anche due giovani pordenonesi. Erano stati spintonati e ripetutamente colpiti da un altro giovane che li aveva anche feriti con un...