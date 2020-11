LE REAZIONI

SAN QUIRINO E ROVEREDO È nelle comunità più piccole, che una tragedia simile fa un rumore assordante. Due, in questo caso: Roveredo, dove la coppia viveva, e San Quirino, paese natale di Aurelia Laurenti. Una notizia che ha tolto il fiato, una mazzata di primo mattino da cui riprendersi è difficile. «Stiamo parlando di famiglie di lavoratori, gente umile nel senso genuino e nobile del termine - ha detto Gianni Giugovaz, sindaco di San Quirino -. Aurelia si era spostata a Roveredo alcuni anni fa ma continuava a frequentare la nostra comunità proprio perché portava dai nonni i figli». Il primo cittadino ha fatto visita ai genitori della vittima, in via Napoleone Aprilis. «Non so nemmeno quali parole usare - ha confidato -: che cosa si può dire a un padre che ha perso la propria figlia in circostanze così brutali? L'unica riflessione che mi sento di fare riguarda la terribile coincidenza del femminicidio con la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebrava proprio ieri (mercoledì, ndr). Dobbiamo tutti fare di più, perché il fenomeno è drammaticamente vicino a noi, come questo omicidio ci testimonia. La nostra comunità stamani (ieri, ndr) non si dà pace per la perdita di Aurelia». Lo stesso sindaco più tardi ha confermato di «aver attivato il sistema di supporto psicologico e sociale a beneficio della famiglia di Aurelia Laurenti e dei due poveri bambini, che non saranno lasciati da soli in questa tragedia». Lo stesso concetto è stato espresso dall'assessore sanquirinese Patrizia Antonel, che nel pomeriggio si è recata nella stessa villa di campagna nella quale era stato in mattinata il sindaco Giugovaz.

Roveredo, invece, è l'epicentro della tragedia. Un paese da sempre crocevia di spostamenti, con una tradizione sempre più fioca e un'affluenza in crescita dai comuni vicini. «Una tragedia immane, che non possiamo spiegarci. Come istituzioni non avevamo notizia di alcun tipo di problema. Siamo attoniti e addolorati - ha detto il sindaco Paolo Nadal -. Secondo quanto ho potuto ricostruire dai miei collaboratori, la coppia si era stabilita in paese nel 2013: avevano scelto di vivere nel quartiere che nei primi anni Duemila ha ospitato i militari della Base Usaf di Aviano e che poi era stato riconvertito. Ripeto: nessuna segnalazione di rapporti anomali, nemmeno dai Servizi sociali». Il sindaco ha avvisato in prima persona le maestre della scuola frequentata dai figli: «La coppia aveva due bambini piccoli e mi sembrava doveroso che le docenti lo sapessero per prime, per preparare psicologicamente i compagni di classe. Il clima da noi è surreale».

In via Martin Luther King si è recato anche il parroco di Roveredo, Giuseppe Mazzega. «Io non ho mai avuto sentore di litigi o difficoltà. Altrimenti avremmo sicuramente dato una mano». È intervenuta anche la politica regionale. «Dobbiamo intensificare l'impegno sul versante della prevenzione promuovendo la cultura del rispetto tutti i giorni dell'anno e offrendo servizi che aiutino ad intercettare le situazioni critiche prima che sia troppo tardi», ha detto Conficoni (Pd). «Contro questo orribile fenomeno abbiamo le armi della cultura e dell'educazione, ma è nostro dovere, come rappresentanti delle istituzioni, continuare a occuparcene anche dal punto di vista normativo, da una parte con leggi che comportino pene adeguate e sicure contro ogni forma di violenza, dall'altro con misure di sostegno per le donne, anche prima che diventino vittime o potenziali tali», ha replicato Mara Piccin di Forza Italia.

