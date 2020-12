(F.S.) Torna questa sera in Consiglio comunale la Variante urbanistica n. 28 al Piano regolatore. Il documento è stato visionato anche dagli uffici competenti della Regione, i quali hanno ritenuto che le modifiche introdotte possano non determinare effetti negativi significativi sull'ambiente, tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di Valutazione ambientale strategica. Per la sua adozione è stato necessario revisionare alcuni aspetti della normativa, in particolare per quel che riguarda la compatibilità delle coltivazioni ammesse e la modalità di attuazione. La norma attuale infatti pone molti elementi di dubbio interpretativo riguardo le modalità di attuazione degli interventi consentiti nelle Zone di Interesse ambientale. È stato introdotto il mantenimento di una fascia tampone di protezione dei corsi d'acqua non coltivata e non arata di almeno 20 metri dal ciglio superiore della scarpata, oltre al fatto che tutti gli interventi devono prevedere la formazione di opportuni schemi e barriere vegetali lungo i confini, che avranno una funzione di filtro ecologico-ambientale. Nelle aree agricole, invece, una modifica significativa riguarda la possibilità di interventi edilizi in quegli edifici utilizzati per scopi agricoli, purché venga garantito un coerente inserimento paesaggistico dei manufatti stessi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA