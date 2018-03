Droga, resistenza e lesioni condannato un profugo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOPORDENONE È stato condannato Jalal Muhammad, 24 anni, pakistano difeso dall'avvocato Giovanna Morsanutto, finito in carcere lo scorso maggio per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato dell'auto della Squadra Volante e la detenzione ai fini di spaccio di 24,4 grammi di marijuana. Il giudice monocratico Alberto Rossi ieri gli ha inflitto 2 anni e sei mesi di reclusione.La vicenda risale al 9 maggio dello scorso anno. Erano le 22.15 e il giovane era rimasto coinvolto in una rissa a ridosso del parco...