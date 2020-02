DROGA

PORDENONE Tra gennaio 2017 e dicembre 2018 riuscirono a procurare eroina - oltre 200 le cessioni ricostruite - ai consumatori della zona di Annone Veneto e Pravisdomini. Gianfranco Campagna, 49 anni, di Pramaggiore e Federico Luccon, 42, di Annone Veneto, il 20 dicembre 2018 furono fermati dai carabinieri di Portogruaro a San Stino di Livenza con 48 grammi di sostanza stupefacente in macchina. Erano con la Fiat Panda di Luccon e a detenere la droga era Campagna. Sono entrambi imputati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Campagna, a cui sono contestate 49 cessioni di eroina a quattro distinti consumatori, ha patteggiato 1 anno e 6 mesi nell'udienza preliminare del gup Giorgio Cozzarini. La posizione di Luccon, che risponde di 175 cessioni in circa due anni, è stata stralciata per consentire all'avvocato Piero Cucchisi di trovare un accordo con il pm Andrea Del Missier per l'applicazione della pena. I due avevano dei clienti fissi a cui procuravano eroina. Il tariffario variava a secondo del consumatore: generalmente chiedevano 50 euro al gramma, 20 o 25 euro per una dose poco inferiore al grammo. I carabinieri ricostruirono l'attività di spaccio monitorando le abitazioni di Campane e Luccon, ma anche sentendo a verbale gli acquirenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

