DROGAMARIJUANA,DUE SEGNALAZIONII Carabinieri dell'aliquota Radiomobile di Pordenone hanno sequestrato oltre 20 grammi di marijuana a due giovani controllati in via Maestra Vecchia a Cordenons e in viale Martelli a Pordenone. Son stati segnalati al Prefetto in qualità di assuntori F.M., 21 anni, di Cordenons (11 grammi di stupefacente) e un diciassettenne di Pordenone (12 grammi).FURTORUBA JEANS20ENNE DENUNCIATAHa rubato un paio di jeans da 25 euro da Ovs, in corso Vittorio Emanuele a Pordenone. C.L., 20 anni, di Pordenone, è stato sorpreso...