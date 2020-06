DRIVE IN

PORDENONE Cinque sopralluoghi in un solo giorno. Una corsa contro il tempo, un progetto ambizioso che, almeno nel Triveneto, non conosce concorrenti. Per il drive-in di Pordenone i tempi sono maturi. A fermare l'iniziativa di Mauro Tavella, Andrea Vignola e Andrea Buzzai non ci riuscirà nemmeno la cattiva notizia che i lavori per portare l'elettricità in un'area ben definita dell'Interporto cominceranno non prima della fine di luglio. Ieri è arrivata la conferma, al termine di una serie di sopralluoghi, che l'inaugurazione (con tanto di autorità presenti) del drive-in sarà il 10 luglio. Sarà una serata diversa dalle altre, con una serie di iniziative che ancora il comitato organizzatore non vuole svelare. L'unica certezza riguarda la proiezione del film Grease. Poi il giorno successivo toccherà ad un altro celebre film: la Febbre del sabato sera. Domenica 12, invece, spazio prima ad un raduno di auto d'epoca; dopo alla pellicola Il Sorpasso. La gestione del drive-in si troverà all'interno di un pullman che è stato convertito in una cabina di regia. «Da lì anticipa Vignola gestiremo tutto: dalla parte elettronica a quella video, dall'audio alla programmazione dei film e degli eventi sportivi che trasmetteremo». Il palinsesto sta prendendo forma. Chiusa anche la trattativa per trasmettere le partite di calcio (soprattutto del Pordenone) sul ledwall, l'organizzazione è alle prese con la definizione di un programma di eventi che, almeno sulla carta, è destinato a proseguire (almeno) sino a ottobre. Al di là di qualche intoppo, l'entusiasmo è a mille. «Lo spazio dell'Interporto - si compiace Vignola - è eccezionale: si presta bene alla tipologia di progetto e, inoltre, è perfetto da un punto di vista logistico». La programmazione dei film è alle battute finali. «Il palinsesto assicura il direttore è in dirittura di arrivo. Con questa avventura vogliamo portare in città un qualcosa di nuovo, che faccia rivivere la magica atmosfera americana degli anni '50 e '60. Vogliamo coinvolgere i cittadini, dare loro una possibilità di svago. Il tutto, ovviamente, all'insegna della sicurezza». L'area fruibile dell'Interporto, individuata tra Beccaro concessionaria Daf e la Dogana (di fronte allo scalo merci), consterà di 153 posti macchina. Le proiezione dei film sono previste soltanto da venerdì a domenica, in linea di massima con due spettacolo per serata, e sino ad ottobre: il primo alle 20, il secondo alle 22. E il resto delle serate? «Avendo a disposizione un palco guarda avanti Vignola stiamo pensando ad una serie di eventi: dal raduno delle Vespe a svariate tipologie di spettacoli. C'è solo l'imbarazzo della scelta».

Al.Co.

