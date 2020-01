Dramma Lavinox, caccia a investitori In 130 temono la chiusura della fabbrica

BOMBA SOCIALE

PORDENONE Nel clima economico generale di frenata e di cautela c'è un'emergenza gravissima che ormai da troppo tempo chiede una possibile soluzione. Alla Lavinox di Villotta di Chions (alla quale è legata la più piccola Sarionox di Aviano) i circa 130 dipendenti stanno continuando una lotta che - a meno di una soluzione entro metà febbraio - rischia davvero di trasformarsi in una bomba sociale con tutti i lavoratori che potrebbero rimanere a casa. La battaglia delle eroiche tute blu della fabbrica del Gruppo Sassoli è portata avanti ormai da lunghi mesi su un doppio binario. Da una parte riuscire a garantirsi lo stipendio e la sopravvivenza economica nell'immediato: su questo alla vigilia di Natale era stato raggiunto un accordo per il pagamento delle ultime mensilità del 2019 entro gennaio che è stato solo in parte e a fatica rispettato. Dall'altra la battaglia per il futuro e per una possibile - anche se difficilissima - sopravvivenza dell'azienda una volta finito il periodo di cassa integrazione straordinaria, cioè il prossimo 14 febbraio. È questa la vera sfida che dipendenti e organizzazioni sindacali dei metalmeccanici hanno deciso di giocare fino in fondo. Coinvolgendo anche Confindustria locale e Regione.

GLI ARRETRATI

Mercoledì scorso i lavoratori si sono nuovamente fermati (anche se il lavoro in fabbrica arriva ormai con il contagocce) per protestare contro il mancato pagamento del saldo dello scorso mese di novembre. Ieri mattina sindacato e direzione aziendale hanno raggiunto un compromesso: lavorare le ore mancanti della giornata di ieri, oggi e lunedì affinché si potesse realizzare un po' di fatturato e dunque poter pagare (però soltanto nella giornata di martedì prossimo) lo stipendio di novembre e poi proseguire a step per i periodi successivi. La prossima verifica nei conti correnti i lavoratori la faranno perciò martedì prossimo. E se i soldi non ci saranno sarà ancora protesta. Sembra che Electrolux Professional chieda ancora qualche ordine, ma Lavinox fatica ad acquistare l'acciaio per realizzare i componenti.

L'ALTRA BATTAGLIA

I lavoratori stanno lottando affinché Confindustria e Regione facciano il possibile per trovare una soluzione. Che consiste nel trovare la disponibilità di qualche imprenditore del settore dell'acciaio che sia disposto a intervenire in partnership con la proprietà attuale (o rilevandone l'attività) per fare ripartire l'impresa. Per raggiungere l'obiettivo il dialogo (che resta per ovvi motivi riservato) con Confindustria locale e Regione non si è mai spento. Era stato lo stesso presidente Michelangelo Agrusti, incontrando i lavoratori nel piazzale davanti alla sede la vigilia di Natale, a garantire l'interesse e l'impegno per una soluzione. Il tempo, però, è sempre più tiranno e una soluzione ancora non appare all'orizzonte. Per questo i 130 lavoratori temono lo spettro di un secondo fallimento, il primo intervenne cinque anni fa proprio con la costituzione della Lavinox.

d.l.

