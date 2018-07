Dottorati di ricerca, un bando per 79 posti e 68 borse di studio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

C'è tempo fino alle ore 14 di venerdì 20 luglio per presentare le domande di partecipazione al concorso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Udine. Per l'anno accademico 2018/19 sono 10 i corsi attivati, per un totale di 79 posti, di cui 68 coperti da borse di studio finanziate dall'Ateneo, dalle sedi convenzionate (Università di Trieste, Cro di Aviano, Fondazione Bruno Kessler,) e da soggetti pubblici e privati.Bando e istruzioni per la registrazione e la compilazione della domanda...