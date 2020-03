I SENZATETTO

PORDENONE L'obbligo di restare a casa rischia di essere quasi una beffa per chi una casa non ce l'ha. A richiamare l'attenzione sul problema è la Rete solidale, ma il Comune assicura di aver già provveduto ad assicurare un posto in cui stare alle sette persone senza fissa dimora i cui casi sono noti ai Servizi sociali. «Fra le restrizioni che tutti subiamo e adottiamo - sottolinea la Rete - c'è quella di stare in casa sempre, di giorno e di notte, e di non muoversi se non per comprovate necessità che devono essere documentate anche se si esce a piedi. Se non lo facciamo, compiano un reato e nuociamo gravemente agli altri». E cita anche il capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, che ha chiesto a Regioni e Comuni di trovare strutture adatte a fornire un'adeguata assistenza alle persone senza tetto.

Di qui la richiesta rivolta al prefetto di Pordenone, Maria Rosaria Maiorino, al sindaco Alessandro Ciriani, all'assessore alle Politiche sociali Eligio Grizzo e alla Protezione civile locale ad «adoperarsi con sollecitudine al fine di rendere esigibile per tutti sì il diritto a non ammalarsi, ma anche il dovere che in questo momento tutti e tutte siamo chiamati ad adempiere e sintetizzato dall'hashtag #iostoacasa. Per farlo, però - sottolinea la Rete -, bisogna avercela una casa... una casa appunto, non un dormitorio che mi ributta in strada al mattino presto e che mi chiude la porta dietro le spalle per dormire. Quali misure sono state prese per garantire la sicurezza e la salute delle persone che dormono in strada a Pordenone, e di conseguenza anche la sicurezza di tutti i cittadini?».

Il riferimento è, per esempio, alla Locanda Al Sole, che ai suoi ospiti offre rifugio solamente durante la notte. A questo, però, l'amministrazione spiega di avere già provveduto proprio a cominciare dalla struttura di accoglienza situata in largo San Giovanni, che ora mantiene gli ospiti all'interno anche durante la giornata: «Ci sono alcune persone senza tetto in città - conferma l'assessore Grizzo -, ma quelle inserite nei progetti hanno un luogo in cui stare. Mi riferisco a cinque persone ospitate nella Locanda Al Sole, che appunto restano lì anche durante il giorno, e due che si trovano all'Hotel Santin. Anche la Casa della Madonna Pellegrina, poi, fa in modo che le persone ospitate evitino di uscire. Ci sono poi altri quattro o cinque casi di persone che non sono inserite nei progetti e che dunque sono più difficili da intercettare, ma che probabilmente trovano a loro volta accoglienza da qualche parte». Tra questi vi è una donna romena, da pochi giorni tornata a Pordenone, che gira in città con il suo carico di borse e la notte dorme in stazione o sulle panchine. Nei giorni scorsi, per alcuni notti, si è sistemata su una panchina di piazza Cavour.

Lara Zani

