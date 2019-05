Dorme in auto, arriva il 118 e il vigilante scappa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBRUGNERA Quell'auto ferma in mezzo alla strada aveva attirato l'attenzione di un passante. All'interno del veicolo, appartenente ad un istituto di vigilanza, c'era una guardia giurata che non rispondeva ad alcun sollecito. La scena si è consumata ieri mattina, poco dopo la 5, lungo la sp 15, a Maron di Brugnera, all'altezza della cantina Borgo Veritas. Un automobilista di passaggio ha notato quella macchina ferma, d'intralcio per la circolazione. Ha arrestato il proprio mezzo e si è avvicinato: ha notato che all'interno c'era una...