Dopo Villanova, sondaggi nei quartieri per clonare il mercato del pomeriggio

I MERCATIPORDENONE Dopo il mercato pomeridiano di Villanova appena partito, l'amministrazione non esclude iniziative analoghe in altri quartieri, ma sempre previo sondaggio, per valutare esigenze e opportunità. A fare il punto sulla situazione è l'assessore al Commercio Emanuele Loperfido. «L'obiettivo premette era quello di dare seguito a una linea programmatica che prevedeva il tentativo di coinvolgere i cosiddetti quartieri e provare a sviluppare, ove possibile, quelle attività che fossero luogo di aggregazione e punti di riferimento....