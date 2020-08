I DATI

PORDENONE Il Covid in regione fa una nuova vittima dopo quasi due mesi che non si registrava più decessi. Si tratta di un uomo residente nell'udinese che si era presentato al Pronto soccorso di Udine all'inizio di agosto. Ieri è morto. In terapia intensiva sono ricoverate ancora tre persone. Da registrare però anche una cosa importante: ieri non si sono registrati casi di positività in nessuna delle province friulane. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 172 (una meno di ieri). Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 10 sono invece i ricoverati in altri reparti. Complessivamente, da quando è scattata l'emergenza Covid in regione sono 374 i morti. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.Ieri, come detto, non è stato rilevato alcuno nuovo contagio; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.449: 1.420 a Trieste, 1.052 a Udine, 748 a Pordenone e 226 a Gorizia, alle quali si aggiungono un cittadino comunitario già rientrato nel proprio Paese e due residenti fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.930, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 151. I deceduti sono 196 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

I FOCOLAI

Sono una decina quelli in provincia di Pordenone, tutti sotto controllo e legati in gran parte a rientri di lavoratori dall'estero. Si tratta in gran parte di persone legate al gruppo familiare. Complessivamente sono invece circa 400 le persone in isolamento.

