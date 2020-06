IL CASO

PORCIA In fondo al provvedimento c'è un numero: 75. Tanti sono i giorni che il C'è chi c'ha, pub ristorante di via della Centa a Porcia, dovrebbe restare chiuso su ordine del questore Marco Odorisio. Ma nella mente di Alessandro Tesser, 46 anni, c'è solo una parola: «Basta». «Mi hanno soltanto bastonato - si sfoga - È l'ennesima mazzata dopo che un anno fa mi hanno sospeso il locale per 45 giorni. Questo posto è sempre stato così, ho cercato di cambiarlo, faccio ristorante all'ora di pranzo, chiudo a mezzanotte e nel week end alle 2, non si lavora più fino alle 8 di mattina. Ma 75 giorni... dopo il lockdown... Non so come mantenere la famiglia, non riapro più, vendo casa e vado in Germania a lavorare. Non posso vivere con l'ansia del controlli». La tipologia degli avventori - molti dei quali assuntori di droghe - e una violenza sessuale avvenuta nel parcheggio del locale, denunciata a febbraio da una ragazza, sono all'origine dello stop.

IL PROVVEDIMENTO

Polizia amministrativa e Squadra Volante hanno notificato il provvedimento di sospensione dell'attività ieri mattina sulla base dell'articolo 100 del Tulps. La decisione è stata adottata - come spiega la Questura in una nota stampa - dopo i controlli del 12 e 17 giugno. I poliziotti monitoravano i locali di Pordenone e hinterland per verificare che non ci fossero assembramenti. Nel caso del C'è chi c'ha, mercoledì la Squadra Mobile ha eseguito una perquisizione nell'ambito della presunta violenza sessuale patita da una ragazza lo scorso 1. febbraio nel parcheggio del locale, dopo essersi incontrata all'interno del pub con il suo aggressore, un immigrato di origine congolese. Durante il controllo, l'unità cinofila ha trovato tra i fusti di birra dietro il bancone alcune custodie di Dvd con tracce di polvere bianca, oltre che ad alcune cannucce e tessere come quelle usate per formare le righe di cocaina. Tesser si difende: «Erano tracce vecchie e così labili, che se n'è accorto il poliziotto in controluce. Non sapevano nemmeno se sarebbero stati in grado di fare il narcotest...». Il test ha confermato che era cocaina. Quella sera, inoltre, nel locale c'erano anche due avventori conosciuti come consumatori di stupefacenti, circostanza di cui il Questore ha tenuto conto.

GLI AMERICANI

Durante il controllo del 12 giugno, il cane antidroga si è invece bloccato davanti a un'auto da cui erano appena scesi due giovani. A bordo c'erano due americani in servizio alla Base di Aviano in «stato soporifero», come informa la Questura, a causa dell'assunzione di droghe. E all'interno della macchina sono stati trovati 2,7 grammi di cocaina. Il proprietario della vettura ha ammesso che insieme agli amici aveva appena acquistato lo stupefacente e di averlo consumato. «Io - si difende Tesser - dopo le diffide ho cercato di dare una svolta al locale, ma non posso fare il poliziotto, non spetta a me».

LA PERICOLOSITÀ

La sospensione dell'attività per 75 giorni è stata presa dopo aver valutato tutti gli interventi delle forze dell'ordine e le diffide notificate nei quattro anni di gestione da parte di Tesser. Secondo la Questura, le «criticità per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e l'incolumità dei cittadini» ravvisate nell'aprile 2019, quando il pub è stato chiuso per 45 giorni, sarebbero ancora attuali. Una situazione di pericolosità che ha determinato uno dei provvedimenti più severi mai emessi dal questore Odorisio.

C.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA