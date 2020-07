ENTI LOCALI

PORDENONE Le Uti in soffitta, arrivano gli Edr (Enti di decentramento regionale): la Regione nei giorni scorsi ha nominato direttore degli affari generali dell'Edr di Pordenone Cinzia Cuscela. Inoltre, il commissario straordinario per Pordenone-Udine Augusto Viola sarà anche responsabile della trasparenza. Gli incarichi avranno valore fino all'agosto 2023. Quel che resta dell'Uti del Noncello sono tre automezzi e 27 fotocopiatori a noleggio, una trentina di contributi da rendicontare per circa 300mila euro, 28 utenze per la fornitura dell'acqua alle scuole superiori. E poi i contratti per il servizio di firewall ancora per le scuole, una serie di rapporti giuridici attivi e passivi, gli automezzi di proprietà, due società partecipate, le polizze assicurative, le utenze per l'energia elettrica, impianti e macchinari come inceratrici e lavapavimenti e altro ancora.

Questo quanto ha trovato, nella ricognizione al 30 giugno, il commissario straordinario Augusto Viola. Dal 1. luglio, le competenze delle Uti (nate nel 2014) sono trasferite alla Regione, che le eserciterà attraverso gli Edr. Ma l'Uti non è ancora definitivamente cancellata: l'ultima tappa, dopo lo scioglimento degli organi dal 1. aprile scorso, sarà la chiusura definitiva con il 1. ottobre e lo scioglimento con il 1. gennaio del 2021.

UTI ADDIO

Con un percorso che tuttavia è diverso per le diverse Uti: se quelle dei capoluoghi sono, appunto, destinate allo scioglimento, nelle zone montane si andrà alla costituzione delle Comunità di montagna (una o due per la Destra Tagliamento), mentre le altre Uti potranno, facoltativamente, decidere di costituirsi in Comunità. Di quel che resta dell'Uti, le partecipazioni, quelle della Stu Makò in liquidazione passano al Comune nel quale si trovano gli immobili, ossia quello di Cordenons, mentre quelle di Pordenone Fiere spa sono attribuite in parti uguali ai Comuni di Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola. Quanto ai beni di proprietà, andranno ai Comuni nei cui territori si trovano. Dal 1. luglio sono dunque operativi gli Edr. Quello che avvicina i nuovi Enti alle rimpiante Province è certamente l'ambito territoriale: tutte e quattro, infatti, corrispondono al territorio delle ex Province. Ma le analogie si fermano qui o quasi. La differenza principale è naturalmente nel fatto che i nuovi Edr non sono enti elettivi, né di primo né di secondo grado. Gli Edr hanno invece due soli organi, il direttore generale e il revisore unico dei conti. E qui sta l'ostacolo principale per la ricostituzione delle Province che era l'impegno del centrodestra, la necessità di una legge costituzionale, con tempi ed esiti dunque decisamente lunghi. Nell'attesa di questo, che dovrebbe essere il passaggio successivo, il centrodestra parla di un primo passo, mentre per il centrosinistra si tratta di un salto nel vuoto, verso un ente povero di competenze e di risorse. Il dibattito è passato recentemente anche dal Consiglio comunale di Pordenone: da una parte Alessandro Basso (Fratelli d'Italia), per il quale un ente intermedio, in qualunque modo si chiami, è necessario. Abbiamo fatto bene a fare un passo avanti. Per Marco Salvador (Pordenone 1291), questa riforma e' un maldestro tentativo di reintrodurre le Province attraverso gli Enti di decentramento e per Samuele Stefanoni (M5S) gli Edr sono un contenitore ancora privo di contenuto.

LE SCUOLE

Quanto al contenuto, appunto, l'eredità principale che passa dall'Uti del Noncello al nuovo Edr è l'edilizia scolastica, da affidare a una apposita Conferenza territoriale con funzioni solamente consultive e di indirizzo, composta dai sindaci dei Comuni nei quali hanno sede gli istituti superiori, dai due assessori regionali all'Istruzione e alle Infrastrutture e dal direttore generale dell'Edr. Ma la Conferenza ancora non è stata costituita, e per questo Nicola Conficoni (Pd) chiede che lo so faccia al più presto.

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA