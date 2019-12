Dopo il furto al bar, locali del centro vietati per due anni

IL CASO

PORDENONE Due anni senza mettere piede nei bar del centro di Pordenone. Così ha deciso il questore Marco Odorisio per contenere un 25enne marocchino che risiede a Codroipo e che in città si è reso protagonista di un doppio furto in un locale pubblico di via Brusafiera. Nel Daspo urbano firmato dal Questore si individua un perimetro ben preciso: I.D. non potrà entrare negli esercizi pubblici che si trovano in via Brusafiera, piazzetta Cavour, via Mazzini, corso Vittorio Emanuele, piazzale Ellero, piazza XX Settembre, corso Garibaldi e piazza Risorgimento. Il provvedimento interdittivo si richiamata al decreto legge sulla promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana.

Il 25enne giovedì notte è stato sorpreso dal titolare di un locale di via Brusafiera mentre stava rubando una bottiglia di liquore e il portafoglio di un dipendente del bar. Immediata la richiesta di intervento alla Polizia di Stato. In centro sono arrivati due equipaggi della Squadra Volante, che hanno fermato e identificato l'autore del tentativo di furto. D.I. è stato denunciato per tentato furto. Il giovane ha già precedenti per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, furto, violazioni a un foglio di via obbligatorio, minacce, lesioni e danneggiamento. Questo ha influito sulla decisione di emettere un Daspo urbano. Quei precedenti costituiscono, secondo il Questore, «una chiara minaccia per la sicurezza». si tratterebbe di «circostanze idonee a favorire l'insorgere di fenomeni criminosi e di illegalità». Da qui l'intervento finalizzato ad «arginare la pericolosità» del 25enne che risiede a Codroipo.

Il provvedimento - si legge in una nota della Questura - si inserisce nella prosecuzione nell'attività di prevenzione e sicurezza e fa seguito ai due Daspo disposti dal questore Marco Odorisio il 23 settembre e il 29 novembre scorsi.

