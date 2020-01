Dopo i botti di San Silvestro all'appello mancano sei cani che si sono smarriti

DOPO I BOTTI

PORDENONE Botti di San Silvestro, ci sono ancora cinque o sei cani dispersi in provincia. Non solo. Meno uscite con l'ambulanza, ma più animali feriti. E' questo, in sintesi, il bilancio dell'associazione Mi fido di te, costituita nel 2013 e convenzionata con l'Azienda sanitaria 5 del Friuli Occidentale, dei primi giorni del 2020. Solo nella notte a cavallo tra il 31 dicembre e il primo gennaio sono stati soccorsi tra Villotta di Chions, Pordenone, Mezzomonte di Polcenigo, Caneva, Sarone, Aviano e Tauriano di Spilimbergo diciannove animali; cinque i gatti e due i cani investiti dalle auto. Quattro, invece, quelli smarriti. «Sono prevalentemente animali sottolinea Nicola D'Agostino, presidente dell'associazione Mi fido di te che sono scappati dalla custodia dei loro proprietari a causa dei botti di fine anno. Anche se, con estrema sincerità, devo dire che rispetto al passato la percezione è che siano stati sparati meno fuochi d'artificio».

SMARRITI

Al di là di tutto qualcuno ha fatto ritorno a casa, altri invece no. Potrebbero esserci tra questi cani che sono morti, che si sono smarriti o che sono stati investiti. «Se dovessi comparare gli interventi effettuati quest'anno rispetto a quello prima - il presidente tira una prima somma - le uscite dei nostri operatori sono state minori ma è cresciuto il numero degli animali feriti». E aggiunge: «Il nostro è un bilancio positivo. Siamo con la gente e tra la gente e questo si nota anche quando, soprattutto persone anziane sole, contattano il nostro call center per chiedere dei consigli o soltanto per avere un po' di compagnia. Stiamo crescendo giorno dopo giorno grazie al lavoro e alla professionalità di volontari e collaboratori che assicurano sempre un servizio tempestivo. E questo, in termini economici, si traduce anche in un risparmio economico per l'Azienda sanitaria: offriamo sia il servizio di cinovigilanza che quello di ambulanza veterinaria».

I DATI

I numeri, del resto, parlano da soli. L'associazione ha chiuso il 2019 con all'attivo 2mila e 12 interventi: 500 in più rispetto al 2018. «Per la maggior parte sostiene D'Agostino veniamo chiamati per i gatti: felini piccoli, abbandonati, bisognosi di cure o che sono stati avvelenati. Ecco, i gatti occupano il 70 per cento del nostro lavoro. E i cani? Nella Destra Tagliamento la situazione è, senza dubbio, di gran lunga migliore rispetto ad altre città. Il fenomeno del randagismo è praticamente inesistente e il 98 per cento dei cani è dotato di microchip. Quindi anche qualora dovessero scappare, siamo in grado di risalire quasi sempre ai proprietari». C'è un aspetto di cui D'Agostino va fiero: «Cerchiamo sempre di evitare l'ingresso in canile sottolinea - anche perché per un animale, anche se il servizio che svolgono le strutture del nostro territorio è eccellente, è sempre un trauma».

A. C.

