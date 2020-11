Dopo due giorni di tregua ieri si è registrata una nuova impennata nel numero dei contagi. In Friuli Venezia Giulia si sono rilevati 546 nuovi contagi su 5.445 tamponi eseguiti. I decessi in regione sono stati otto. Due dei quali nel Friuli occidentale. A perdere la vita nell'ospedale di Pordenone Danilo Della Siega, 89 anni, residente nella frazione di San Paolo a Morsano al Tagliamento. Era stato ricoverato da alcuni giorni ed era sofferente anche per altre patologie. Piuttosto conosciuto in paese poiché in passato aveva gestito a lungo il molino nella frazione di Mussons. E sempre in ospedale è morta Adelina Franceschi, 76 anni. La donna, che viveva nella frazione avianese di San Martino di Campagna, era stata ricoverata nei giorni precedenti. Rispetto ai nuovi contagi in casa di riposo di Cavasso il numero di ospiti positivi è salito a 46, mentre sono 11 gli operatori infetti. Positivi anche 7 infermieri, tre Oss, un'ostetrica e uno psicologo tutti dipendenti Asfo. Nuovo caso al Cro, riguarda un operatore socio-sanitario. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 12.810, di cui: 4.117 a Trieste, 4.846 a Udine, 2.359 a Pordenone e 1.345 a Gorizia, alle quali si aggiungono 143 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 6.462. Salgono a 44 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 268 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 423, con la seguente suddivisione territoriale: 217 a Trieste, 101 a Udine, 94 a Pordenone e 11 a Gorizia. I totalmente guariti sono 5.925, i clinicamente guariti 83 e le persone in isolamento 6.067. Intanto arrivano i rinforzi al Dipartimento di prevenzione ormai da giorni in affanno sul fronte del tracciamento dei contatti dei nuovi positivi. La direzione dell'Asfo, con un provvedimento urgente nell'ambito di una procedura attivata dalla Protezione civile, ha disposto la collaborazione con tre addetti amministrativi (previsti anche otto operatori sanitari) che, fino al 31 gennaio, daranno manforte agli operatori del Dipartimento di prevenzione proprio sul fronte del tracciamento, settore cruciale per rallentare la catena dei contagi.

