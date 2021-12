Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VIOLENZA SULLE DONNEPORDENONE Sono state 17, nel 2021, le nuove situazioni di donne vittime di violenza di genere prese in carico dal Servizio sociale dei Comuni, con 31 figli minori. Per loro si sono attivati sostegni educativi, percorsi trattamentali sulla consapevolezza, sostegni economici, messa in protezione. Sette donne, con 14 figli, hanno avuto la necessità di essere accolte con i minori in comunità per mamme con bambini o altre...