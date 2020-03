DONNE A RISCHIO

PORDENONE La convivenza forzata acuisce le tensioni e il rischio di violenze in famiglia. Ma c'è di più, perché nei giorni dell'emergenza Coronavirus e del restiamo a casa alle donne vittime di violenza viene a mancare anche la possibilità di chiedere aiuto. Il rischio è, insomma, che l'obbligo di restare chiusi fra quattro mura pesante per tutti trasformi la casa in una vera e propria prigione per alcune donne. È questa la principale preoccupazione delle volontarie di Voce donna: se anche le disposizioni legate all'emergenza Covid-19 non fermano le attività e i telefoni sono sempre pronti a raccogliere le richieste di aiuto, il timore è che quelle richieste non riescano neanche a partire.

MENO LIBERTÁ

Quello che succede in questi giorni spiega la presidente dell'associazione Silvia Brunetta è che, con l'obbligo per tutti di restare a casa, molte donne hanno meno libertà di fare telefonate o di uscire per rivolgersi a chi può aiutarle. E i problemi, naturalmente, aumentano: se la convivenza forzata, 24 ore su 24, è difficile per tutti, lo è molto di più per le famiglie nelle quali si verificano episodi di violenza. Sul tema è intervenuta nei giorni scorsi anche il ministro degli Interni Luciano Lamorgese, con un video messaggio rivolto alle vittime e ai testimoni di violenza domestica per esortarli a denunciare e a chiedere aiuto.

I CENTRI

I centri sono aperti ribadisce la presidente di Voce donna, che ha due sedi, a Pordenone e a Tolmezzo, entrambe chiuse al pubblico ma con le linee telefoniche comunque attive e pronte a raccogliere le richieste di aiuto e siamo in grado di dare ospitalità nelle nostre strutture alle donne che ne abbiano bisogno. Il tutto nel rispetto delle misure di sicurezza contro il contagio. Siamo aperti e siamo a disposizione, e di questo abbiamo dato comunicazione alla Prefettura e alla Questura. Il Centro antiviolenza Voce donna ha cominciato a operare in modalità smart, come molti lavoratori, a partire dal 12 marzo scorso. Questo significa, appunto, che la sede di viale Dante resta chiusa al pubblico, ma le volontarie continuano a rispondere al telefono. E le chiamate arrivano dalle donne che subiscono maltrattamenti, ma non solo. Se si guarda al dato di venerdì scorso, due delle telefonate sono state fatte direttamente dalle persone che chiedevano aiuto, ma altre due richieste erano arrivate, rispettivamente, da un amico testimone di una situazione di maltrattamenti e dalle forze dell'ordine che hanno indirizzato una persona al Centro. Le volontarie dunque ci sono, ma il telefono in questi giorni suona di meno: Noi continuiamo a rispondere ai numeri e a dare risposta alle richieste che arrivano, come abbiamo sempre fatto continua Brunetta . Ovviamente non possiamo accoglierle in sede ed effettuare i colloqui vis a vis, però le ascoltiamo telefonicamente o via skype. E poi ci sono anche i casi di vittime che si rivolgono direttamente alle forze dell'ordine per denunciare i maltrattamenti. Ma con le donne chiuse in casa assieme a coloro che usano violenza, tutto diventa più difficile, e le chiamate sono diminuite. Purtroppo sapevamo che sarebbe successo una volta che si sono stabilite le disposizioni che impongono di restare a casa. L'unica cosa che possiamo fare è continuare a garantire la nostra disponibilità.

CONTATTI

Considerate le disposizioni ministeriali dell'11 marzo 2020, la sede del Centro antiviolenza di Pordenone resterà chiusa al pubblico fino al 3 aprile (salvo eventuali proroghe). È comunque possibile contattare il Centro antiviolenza al numero 0434.21779 (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19) e al numero attivo h 24 334.3295364, oppure via mail all'indirizzo vocedonnapn@gmail.com o sui social facebook e instagram.

