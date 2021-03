IL RICORDO

PORDENONE Arcigay in memoria di Italo Corai dona una targa alla Biblioteca Civica di Pordenone. A dieci anni dalla scomparsa di Italo Corai, morì l'11 marzo del 2011, Arcigay Friuli donerà una targa in memoria da apporre nella sezione di cultura Lgbti+ della Biblioteca di Pordenone, sezione nata proprio dalla donazione dei suoi libri alla città.

«In questo modo - sottolinea Arcigay Fvg - vogliamo ricordare l'intellettuale e l'attivista per i diritti civili nato nel 1935 che negli anni '70, in una società molto più ostile e repressiva di oggi, decise di dichiarare pubblicamente la sua omosessualità, affinché la sua visibilità fosse atto politico per cambiare il mondo, cominciando dalla sua amata Pordenone».

Fu la terribile notizia dell'omicidio Pasolini a dargli la forza: da quel momento capì che non si sarebbe nascosto mai più. «Una scelta ancora più difficile, in quegli anni, data la sua professione di insegnante. Quella visibilità diventò testimonianza che non abbandonò mai l'esperienza politica e culturale di Italo». E, dopo la sua morte, il suo patrimonio librario divenne simbolo di visibilità dei temi dell'omosessualità nella Biblioteca Comunale di Pordenone, che li accoglie ancora oggi in una sezione a lui intitolata. Non etichetta, come alcuni frettolosamente possono aver pensato, ma appunto simbolo di visibilità, di recupero di tematiche scomode, di partecipazione, per raccontare ai tanti e alle tante giovani che frequentano quella biblioteca, che si può testimoniare la propria identità, libertà e dignità per crescere in un mondo migliore, come sottolineano oggi gli amici dell'associazione. La sezione è stata inaugurata sabato 2 marzo 2013, due anni dopo la morte dell'attivista dei diritti civili. Al tempo fu chiamata Sezione di cultura omosessuale. «Dal coraggio di una vita spesa per i diritti di tutti sottolinea ancora Arcigay - e dall'eredità libraria di Italo Corai, oltre 400 libri a tematica Lgbti+, perché da secoli bui di discriminazione si può uscire solo attraverso la visibilità e la cultura».

GLI AMICI

Italo Corai è stato anche un campione dei diritti e delle libertà individuali. Oltre che insegnante e scrittore. Da Radicale, da ambientalista, da antimilitarista. Protagonista di centinaia di battaglie per la crescita laica e civile del Paese e della sua Pordenone. Dal lontano 1973, quando, partecipò alla battaglia per il divorzio. Fu quella l'occasione in cui conobbe Mario Puiatti, ex consigliere ed ex assessore regionale. Compagno di infinite lotte di civiltà con Italo Corai. E giovedì 11 marzo, alle 17, ci sarà anche lui - con molti altri amici e compagni di strada - nel cimitero cittadino di via Cappuccini dove Italo riposa. Saranno commemorati i dieci anni dalla sua scomparsa. «Ci troveremo insieme per condividere il ricordo vivo che ha lasciato tra i tanti che lo hanno amato e stimato».

d.l.

