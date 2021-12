Da quasi cinquant'anni la Propordenone gestisce, nell'ultima domenica di ogni mese, da settembre a giugno, in Corso Vittorio Emanuele e nell'intero perimetro della Casa Comunale ( cuore del Centro storico della Città) dall'alba al tramonto, il mercatino dell'Usato e del Collezionismo. Un appuntamento ormai consueto che non manca mai di numeroso pubblico di appassionati e di espositori, Questo mese,in prossimità del Natale il mercatino si terrà 19 dicembre con il consueto orario Anche per questa edizione saranno in vigore tutte le norme che regolano questo genere di eventi. La Propordenone, anche in questo momento di difficoltà generale, è impegnata per tenere vive le tradizioni e fare in modo che questo Natale sia per tutti i Pordenonesi il migliore possibile. Personale della Propordenone assisterà gli espositori al rispetto delle norme a La Propordenone, anche in questo momento di difficoltà generale, è impegnata per tenere vive le tradizioni e fare in modo che questo Natale sia per tutti i Pordenonesi un natale di serenità anche in considerazione di quanto sta acadendo. L'importante è che tutti mantengano le distanze e l'uso delle mascherine.

