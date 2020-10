IL CONSIGLIO

PORDENONE Nuovo passo avanti verso la realizzazione della nuova scuola Lozer. Domani il Consiglio comunale sarà chiamato ad approvare dopo l'adozione a fine giugno la relativa variante urbanistica numero 20 al Prgc. L'opera è fra quelle oggetto dell'aggiornamento del Programma delle opere pubbliche approvato nello scorso mese di luglio, in seguito a una variazione del quadro economico e delle modalità di finanziamento: in sostanza, una integrazione degli stanziamenti per 300mila euro, con iscrizione a bilancio di 640mila euro derivanti dal contributo conto termico Gse, che ha portato il quadro economico a nove milioni 900mila euro. La progettazione definitiva ed esecutiva è affidata al Raggruppamento temporaneo guidato dalla capogruppo Cooprogetti scrl di Pordenone con i professionisti Vittorio Pierini, Ivo Boscariol, Elisabetta Lot, Andrea Catto, Jessica Macuz, Andrea Lazzaro e Paola Parente.

STADIO

Approvato il progetto definitivo-esecutivo per le opere complementari allo stadio Tognon di Fontanafredda, che comprende fra l'altro la realizzazione di un campo sintetico di allenamento, per un quadro economico di complessivi due milioni 14mila euro, finanziato tramite Patto territoriale integrativo fra la Regione Fvg e l'Uti del Noncello. Le opere comprendono l'adeguamento dei parapetti, le pitturazioni, ripristino gradinate tribune e segnaletica e l'impermeabilizzazione della tribuna coperta.

MOSTRA SU FELLINI

Via libera della Giunta al progetto espositivo Federico Fellini. Il grande seduttore, che sarà realizzato nei locali della Galleria Bertoia dal 30 ottobre al 10 gennaio 2021. Il progetto è stato proposto e sarà organizzato da Cinemazero, in omaggio al grande regista e maestro del cinema nel centenario della sua nascita e al ruolo delle donne nel nostro cinema. L'obiettivo è quello di rendere fruibili a un vasto pubblico circa 80 preziose fotografie vintage stampate al momento dell'uscita dei relativi film, attualmente conservate nell'archivio dell'Associazione Cinemazero. L'esposizione offre una carrellata sull'universo femminile nel cinema di Fellini, da Giulietta Masina alla Saraghina passando per Anita e la Gradisca, mostrando le donne e i personaggi femminili proposti dal maestro, in un viaggio nella femminilità, nell'arte e nelle passioni del regista.

AZIONI LEGALI

Richiesta di risarcimento al Comune per un infortunio avvenuto il 1. giugno del 2019 a una donna che, uscendo dal bocciodromo di via Musile, era inciampata in un cordolo metallico cadendo rovinosamente a terra. Ricorso al Tar, invece, contro Comune, ministero dell'Interno, Questura, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la revoca della licenza di un esercizio di scommesse.

CONTRIBUTI

Contributi straordinari per 20.500 euro dal Comune a quattro associazioni, per iniziative e manifestazioni culturali e sportive realizzate nel 2020: 5mila euro sono andati alla Ssd Dance mob per l'iniziativa Progetto Danza, fitness, benessere & parkour Città di Pordenone 2020; 1.500 all'associazione musicale Gabriel Faurè odv per la stagione musicale intitolata Musicalmente a Pordenone 2020; 4mila all'associazione Farandola aps per Pordenone Music Festival XXV edizione e 10mila alla Società operaia di mutuo soccorso per il cartellone di iniziative 2020. La Giunta ha inoltre approvato l'adesione come partner al Programma europeo EaSI, Progetto Tracks on radar e la realizzazione della manifestazione Fiori a Pordenone, in programma oggi.

Lara Zani

