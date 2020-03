«Le parti sindacali non hanno firmato nessun accordo. Quindi i lavoratori di Electrolux Professional domani non torneranno in fabbrica». Gianni Piccinin, segretario provinciale di Fim Cisl, è seccato per le notizie che sono trapelate nelle ultime ore ma in questo momento «non è mia intenzione polemizzare con nessuno. Sono rimasto sorpreso, però, nell'apprendere dalla stampa notizie tutt'altro che veritiere che, ora più che mai, hanno creato confusione e scompiglio tra gli oltre 400 addetti alla produzione dell'azienda di Vallenoncello». L'eccezione è stata chiesta e concessa una proroga riguarda una quindicina di addetti, che però sono impiegati nella logistica e nel magazzino che gestisce i ricambi. «Per gli altri afferma Piccinin da lunedì partirà la cassa integrazione. Pertanto, come già annunciato in altre occasioni, la produzione resterà ferma al palo. Lo ribadisco a scanso di equivoci: ho trascorso il sabato a rispondere a decine di persone che, preoccupate, chiedevano lumi sulla loro situazione lavorativa». Piccinin è altrettanto chiaro: «Qualora si manifestasse la necessità di ripartire con la produzione annuncia questo lo valuteremo dopo il 3 aprile. Per adesso non ambia nulla». Il rappresentante della Fim è scettico anche su un altro punto: «Scorrendo l'elenco delle aziende che hanno ricevuto dalla prefettura di Pordenone il via libera per proseguire nella produzione commenta sono rimasto interdetto. Ci sono realtà, infatti, per le quali sarebbe stato necessario avviare verifiche più dettagliate. Attività a mio avviso non strategiche ed indispensabili, che avrebbero dovuto tenere chiuso». (ac)

