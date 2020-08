Prende il via all'Azienda sanitaria la campagna gratuita di screening per il Covid 19 per il personale della scuola promosso dal Ministero della Salute e dalla Regione. Il personale che su base volontaria, volesse aderire all'iniziativa, dovrà prenotarsi telefonando al call center regionale al numero 0434 223522 attivo dalle 7 alle 19. La prenotazione prenderà il via oggi, mercoledì 26 agosto e terminerà mercoledì 2 settembre. Lo screening verrà invece realizzato dal giorno 28 agosto al 4 settembre, nelle sedi del Distretto Noncello - Urbano Pordenone Via S. Quirino 5, Distretto del Tagliamento - Est Vito piazzale. Linteris Sala Riunioni Plaino, Distretto del Sile - Sud Via Fratte 87, Azzano Decimo Distretto del Livenza-Ovest, Sede Sacile Via Ettoreo, 4 ex Scuola Infermieri

Padiglione N, Distretto Dolomiti Friulane - Nord Sede di Maniago, Via Unità d'Italia 19 Sala Riunioni.

Ogni operatore scolastico, attraverso il call center riceverà un appuntamento nella sede distrettuale più vicina al luogo di residenza. Il test verrà realizzato grazie a una ottantina di Medici di Medicina. Il test richiederà pochi minuti per la sua realizzazione. Le persone dovranno poi aspettare mediamente 10 minuti per avere la risposta. In totale una persona sarà occupata dai 20 ai 30 minuti. In caso di positività le persone verranno immediatamente inviate al Drive In di Pordenone (Fiera di Pordenone ingresso Sud) per l'esecuzione di un tampone di conferma del risultato. Si ribadisce che l'accesso è solo previa prenotazione al call center.

